Już dziś wieczorem wzrok sporej części fanów futbolu skieruje się w stronę Paryża, gdzie podczas uroczystej gali poznamy tegorocznego laureata Złotej Piłki. Murowanym faworytem do zgarnięcia nagrody przeznaczonej dla najlepszego piłkarza na świecie jest gwiazdor Realu Madryt - Vinicius Junior. Sam Brazylijczyk nie może być jednak jeszcze pewny tego, że to on wzniesie do góry niezwykle cenne trofeum. Zadbali o to sami organizatorzy z redakcji "France Football", którzy w tym roku zrezygnowali z organizowania wywiadu ze zwycięzcą plebiscytu jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu.

