Robert Lewandowski korzystając z wolnego czasu przed ostatnią kolejką LaLiga udał się do padoku Formuły 1, który zawitał do Barcelony w związku z wyścigiem o Grand Prix Hiszpanii. Tam spotkał m.in rosyjskiego tenisistę Daniiła Miedwiediewa, z którym zrobił sobie zdjęcie na tle bolidu. To rozpętało burzę, którą wykorzystały... rosyjskie media, wytykając hipokryzję i wyzłośliwiając się nad piłkarzem "Dumy Katalonii".