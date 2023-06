Do sieci trafiło zdjęcie wykonane na Camp Nou, tuż po niedawnym meczu Barcelony. Na fotografii widać Rafała Traszkowskiego w towarzystwie Roberta Lewandowskiego. Rzecz w tym, że obrazek ten posłużył do... zaproszenia na marsz 4 czerwca. Część internautów jest oburzona i zszokowana, wszak piłkarz konsekwentnie unika mieszania się w politykę. Oliwy do ognia dolewa Cezary Kucharski. "Lewy od zawsze był pro-Tuskowy" - obwieścił, a na "dowód" pokazał fotkę.