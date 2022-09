Niedawno Anna Lewandowska zamieściła w sieci kilka zdjęć z prywatnego archiwum. "Pamiętacie czasy, gdy zdjęcia robiło się tradycyjnym aparatem? My właśnie taki odszukaliśmy. To dopiero był fun" - zaanonsowała galerię.

Na jednej z fotografii widać Roberta Lewandowskiego na rowerze. Towarzyszą mu córki - Klara siedzi z tyłu na siodełku, a Laura z przodu w specjalnym wózku. Zapewne żona piłkarza i on sam nie spodziewali się, że właśnie ta fotka wzbudzi tyle emocji...

Robert Lewandowski jako wzór ekologii? "Lata prywatnym samolotem, ma kilka aut o absurdalnym apetycie na paliwo"

Fotografia nie umknęła uwadze Janowi Mencwelowi, działaczowi społecznemu, aktywiście miejskiemu i współzałożycielowi stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Spodobał mu się fakt, że po katalońskich ulicach "Lewy" porusza się właśnie rowerem. "'Wy aktywiści jesteście oderwani od rzeczywistości, pewnie jeszcze dzieci będziecie wozić na tych rowerkach?'. Tymczasem Robert Lewandowski z dziećmi w Barcelonie" - podpisał zdjęcie.

Wpis wywołał dyskusję. Część internautów podkreśla, że piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony może w czasie wolnym porusza się rowerem, ale na co dzień korzysta przecież z samochodów, a nawet prywatnego samolotu.

"Lewandowski ma 18 samochodów i samolot. Ty stawiasz go jako wzór eko", "Facet lata prywatnym samolotem, ma kilka aut o absurdalnym apetycie na paliwo, wsiadł dla żartu na rower lodziarza i od razu stawiany jest jako wzór do naśladowania. Proszę nie ośmieszać idei zrównoważonego transportu", "Gościu ma silnik w aucie o nie wiadomo jakiej pojemności. Lata prywatnymi odrzutowcami. Średnio co 2 tygodnie lata samolotem ze względu na swoją pracę. Dla spędzenia czasu z rodziną pojeździ se rowerem. Pokażmy go jaki przykład ekologa" - irytują się.

Wskazują też na fakt, że w Hiszpanii i w Polsce panuje zgoła inna aura. Z pewnością łatwiej poruszać się rowerem, gdy na zewnątrz słońce i wyższe temperatury.

