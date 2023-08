FC Barcelona nowego sezonu La Ligi nie rozpoczęła tak, jakby mogli to sobie wymarzyć jej kibice. Na inaugurację zafundowała fanom bezbramkowy remis z Getafe . Spotkanie obfitowało w ostre starcia i kontrowersje. Także wokół Roberta Lewandowskiego , który raz po raz był dość brutalnie traktowany przez rywali .

" Damian Suarez , Stefan Mitrović i Domingos Duarte uderzali go z każdej strony. Ale to pierwszy z wymienionych wiódł w tym prym. Rozdawał ciosy na lewo i prawo. Lewandowski był bardzo uważnie obserwowany " - opisywano w Mundo Deportivo.