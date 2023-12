Xavi Hernandez - trener FC Barcelona - narzekał w ostatnim czasie na nieskuteczność swoich piłkarzy pod bramką rywala. Był to zarzut skierowany między innymi pod adresem Roberta Lewandowskiego , który w poprzednich spotkaniach "Dumy Katalonii" rzeczywiście zmarnował sporo okazji do poprawienia swojego dorobku bramkowego.

Hiszpański szkoleniowiec w końcu doczekał się wzmocnienia siły ognia swojego zespołu, do którego dołączył Vitor Roque . 18-letni Brazylijczyk pierwotnie miał trafić do FC Barcelona dopiero latem, lecz klub postanowił przyspieszyć całą transakcję. I nie brakuje głosów, że nastolatek z miejsca stanie się gwiazdą drużyny, spychając w cień Roberta Lewandowskiego, któremu... może grozić nawet transfer .

Robert Lewandowski ma się czego obawiać? Są głosy z FC Barcelona

Reakcje, jakie otrzymuję od źródeł związanych z FC Barcelona i z samego klubu są pełne wiary w to, że przybycie Vitora Roque będzie korzystne dla całej drużyny, ale także personalnie dla Roberta Lewandowskiego. Lewandowski nie może występować w każdym meczu i brać całej presji oraz odpowiedzialności za strzelanie goli na swoje barki. Barcelona potrzebuje także innego piłkarza na tej pozycji. Gdy był tam Pierre-Emerick Aubameyang, stanowił on świetne wsparcie dla Roberta Lewandowskiego. Potrzebowali więc takiego zawodnika i w klubie są przekonani, że Vitor Roque jest fantastyczny pod kątem pełnienia tej roli

I dodał: - Robert Lewandowski jest wielką gwiazdą w planach Barcelony, a Vitor Roque może zostać gwiazdą w przyszłości. W Hiszpanii uważają, że to kapitalna okazja dla obu piłkarzy, a dla Vitora Roque to szansa na naukę pod skrzydłami świetnego zawodnika, jak Lewandowski. Pomysłem jest więc dalsza wspólna praca, Polacy nie mają się czego obawiać, bo to pozytywne aspekty dla obu zawodników, w co wierzą w FC Barcelona.