Burza wokół Polaków. Poszło o Lewandowskiego. To może być klucz

Wszystko rozpoczęło się już w pierwszym meczu towarzyskim z Ukrainą, w którym marzenia o występie na Euro musiał porzucić Arkadiusz Milik i zamiast w samolocie zmierzającym do Niemiec, znalazł się na stole operacyjnym.

W poniedziałkowym starciu z Turcją polska kadra otrzymała kolejny, jakże bolesny w skutkach cios od losu. Okazało się, że uraz, jakiego nabawił się wówczas Robert Lewandowski (naderwanie mięśnia dwugłowego uda) wykluczy go z występu w premierowym meczu "Biało-Czerwonych" na Euro. Walkę z czasem toczą za to - wraz z fizjoterapeutami - Karol Świderski i Paweł Dawidowicz. A przecież w międzyczasie problemy zdrowotne zgłaszali też między innymi Taras Romanczuk i Nicola Zalewski.

Reprezentacja Polski. Oto przyczyna kontuzji Lewandowskiego? "To możliwe"

Dzień po spotkaniu pojawiły się medialne spekulacje mówiące o tym, że wysyp urazów wcale nie jest przypadkowy, a wszystkiemu winna może być murawa na PGE Narodowym , bo zgodnie z wolą selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza to właśnie tam nasi piłkarze trenowali przed mistrzostwami Europy, co nie zdarzało się dotychczas przed wielkimi imprezami.

Łukasz Gikiewicz - ekspert Interii na czas Euro 2024 - jest przekonany, że płyta boiska mogła przyczynić się do kontuzji reprezentantów Polski. Gra na Stadionie Narodowy nie należy bowiem do najbardziej komfortowych. Sam miał okazję tego doświadczyć we wrześniu 2023 roku, kilka dni po meczu eliminacyjnym z Wyspami Owczymi, biorąc udział w turnieju PGE Narodowy Cup.