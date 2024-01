Burza wokół Lewandowskiego. Ujawniają plan prezesa Barcelony. "To już czas"

Już dzisiaj FC Barcelona rozegra niezwykle ważne spotkanie z Athletikiem Bilbao, którego stawką będzie awans do półfinału Pucharu Króla. Podopieczni trenera Xaviego Hernandeza zrobią zapewne wszystko, by pokonać ekipę z "Kraju Basków", bowiem to właśnie w Copa del Rey droga do końcowego triumfu jest dla nich obecnie najkrótsza i najłatwiejsza. A sezon zakończony bez jakiegokolwiek trofeum - mimo wszystkich kryzysów - zawsze będzie dla "Dumy Katalonii" sezonem straconym.

Sam Robert Lewandowski podkreślał ostatnio - odbierając nagrodę na gali dziennika "Mundo Deportivo", że zdobycie Pucharu Króla to jego cel, bowiem jest to dla niego jedyne trofeum do "odhaczenia" na hiszpańskiej ziemi.

Dla nas bardzo ważne jest, aby wygrać dzięki pewności siebie. W niedzielę pokonaliśmy Real Betis 4:2 na terenie, na którym zawsze bardzo trudno jest zwyciężyć. Jesteśmy FC Barcelona i wiemy, dokąd chcemy dojść. Teraz zmierzamy w stronę Copa del Rey i meczu z Athletikiem Bilbao. Celem jest gra w finale i końcowe zwycięstwo. To tytuł, którego jeszcze nie wywalczyłem w Hiszpanii i zdobycie go to mój cel, ale ważne jest nie tylko zwycięstwo, lecz także to, by strzelić wiele bramek dla publiczności i naszych kibiców ~ przekazał reprezentant Polski

Media: Joan Laporta już zdecydował. Jasne podejście względem Roberta Lewandowskiego

Wokół Roberta Lewandowskiego ostatnio ponownie panuje dość burzliwa atmosfera. Polski napastnik zebrał sporo krytyki ze strony ekspertów po ostatnim meczu z Realem Betis. Nieoczekiwanie "cios" w naszego snajpera postanowił wymierzyć także słynny trener Fabio Capello ogłaszając, że to słaba forma "Lewego" jest głównym problemem FC Barcelona.

- Czy jestem zdziwiony krytyką wymierzoną w Xaviego Hernandeza zaledwie kilka miesięcy po triumfie w lidze? Nie, to zawsze się zdarza. Robert Lewandowski trochę go zawodzi, nie jest już taki sam jak rok temu i to jest ważne. Mało jest środkowych napastników. Erling Haaland to zawodnik, który z każdym rokiem się poprawia, ponieważ jest młody. Ale Robert Lewandowski w tym roku nie gra na poziomie, z jakiego go znaliśmy. I to jest problem - przekazał w rozmowie z "Marcą" włoski szkoleniowiec.

Jak donoszą media, słabe występy Roberta Lewandowskiego martwią samego prezesa FC Barcelona - Joana Laportę, który ma jednoznacznie obstawać przy tym, że jeśli tylko latem jakikolwiek klub złoży lukratywną ofertę za Polaka, sprzeda go wręcz bez mrugnięcia okiem.

Barcelona zdała sobie sprawę, że Robert Lewandowski rozpoczął swój fizyczny regres. Polak ma już 35 lat i nie zawsze może prezentować się tak, jak w wieku 25 lat. Dlatego plan względem niego będzie musiał ulec zmianie, bo nie może być niekwestionowany, jeśli nie pokazuje jakości na murawie. W ostatnich kilku meczach zauważono tę zmianę trendu, ponieważ trener Xavi Hernandez postanowił zdjąć go z boiska i dał szanse jego bezpośrednim rywalom w walce o skład ~ ogłosił kataloński portal "El Nacional"

A dalej czytamy: - Prezes Joan Laporta jasno daje też do zrozumienia, że oznacza to, że jeśli latem pojawi się dobra oferta, to nie będzie się zastanawiał dwa razy i Robert Lewandowski zostanie sprzedany. Latem ubiegłego roku pojawiło się zainteresowanie Arabii Saudyjskiej, ale uznano, że to nie czas na pożegnanie. Jednak biorąc pod uwagę słabe występy w tym sezonie, już czas pomyśleć o nowej przyszłości bez Roberta Lewandowskiego.

Gol Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelona - Osasuna. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

FC Barcelona. Prezes Joan Laporta i Robert Lewandowski /

Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona / Xavier Bonilla / Spain DPPI / DPPI via AFP