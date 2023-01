Burza wokół Lewandowskiego! "To skandal". Ogromny problem dotknął Polaka

To skandal. Te dwie żółte kartki w spotkaniu z Osasuną były oczywiście do zaakceptowania, ale wystarczył jeden mecz zawieszenia. Trzy to zdecydowana przesada i nie chodzi o to, że Barcelonie utrudnia to walkę o mistrzostwo. Myślę, że dla każdego kibica oglądanie takiego piłkarza jest przyjemnością i woli mecze z jego udziałem niż bez niego. To pokazuje jednak, że w Hiszpanii mamy problem z sędziami. Są zbyt pewni siebie, nie można z nimi porozmawiać, bo od razu wyciągają kartki. Najgorszy jest jednak brak samokrytyki. Sędziowie z Polski czy Włoch są od nich o wiele lepsi, ale hiszpańscy arbitrzy na pewno by się z tym nie zgodzili

~ przyznał Kibu Vicuna