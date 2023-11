Burza wokół Lewandowskiego. Mocny głos z szatni Polaków, ujawnił treść SMS

Słabe występy reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy pociągnęły za sobą lawinę krytyki wymierzonej w jej liderów. Po wpadkach "Biało-Czerwonych" po głowie "obrywał" zwłaszcza kapitan naszej kadry narodowej - Robert Lewandowski . Część kibiców i ekspertów kwestionowała nie tylko grę snajpera FC Barcelona z opaską kapitańską na ramieniu, co nawet jego obecność w drużynie .

Na te słowa zareagował menedżer Roberta Lewandowskiego - Tomasz Zawiślak, ostro kontratakując . - Jestem zszokowany , że psycholog publicznie wypowiada tego typu opinie o osobach, z którymi łączyła go relacja zawodowa. I tym bardziej nie zamierzam się do tych słów odnosić - powiedział na łamach WP Sportowych Faktów.

Reprezentacja Polski. Kamil Grosicki stanął w obronie Roberta Lewandowskiego

I dodał: - Robert jest kapitanem już od długiego czasu. To kapitan, z którym odnosiliśmy sukcesy. Ja w ogóle nie wiem, czemu padały w stronę Roberta takie strzały. To najwybitniejszy polski piłkarz, dużo reprezentacji pomógł. Za wyniki odpowiadamy jako drużyna, jako całość. Najłatwiej się trenera krytykuje, ale koniec końców my piłkarze wychodzimy na boisko i my za to odpowiadamy. Łatwo jest znaleźć jedną osobę i w nią strzelać, a dla mnie zawsze powinna ponosić odpowiedzialność drużyna i sztab jako całość.