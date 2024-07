Burza wokół Lewandowskiego, a teraz zaskakujący ruch Polaka. Tak padł gol [WIDEO]

Robert Lewandowski wrócił do gry po wakacjach. Reprezentant Polski wystąpił w rozegranym w nocy z wtorku na środę czasu polskiego towarzyskim starciu FC Barcelona z Manchesterem City .

Trener Hansi Flick posłał jednak do boju od pierwszej minuty rezerwowy skład. Robert Lewandowski na wejście do gry musiał czekać aż do 61. minuty. Wówczas zastąpił na murawie strzelca pierwszego gola - Pau Victora. 22-latek dał Barcelonie prowadzenie w 24. minucie, a spotkanie w regulaminowym czasie zakończyło się remisem 2:2 .