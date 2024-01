Burza wokół Barcelony. Zapadła decyzja. Co za wieści dla Lewandowskiego i spółki

Zarząd Barcelony nie rozważa zwolnienia Xaviego. Klub uważa, że zespół potrzebuje teraz stabilizacji i pokazał już zaufanie, jakie pokłada w trenerze z Terrassy. Nie ulegnie to zmianie, chyba że w lidze dojdzie do katastrofy. Tak długo, jak zespół będzie na pozycjach dających prawo do gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie i utrzyma szansę na walkę o dwa pozostałe tytuły, Xavi będzie nadal sprawował swój urząd

~ ogłaszają hiszpańscy dziennikarze