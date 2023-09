Burza w sprawie Roberta Lewandowskiego. Ma już dość, padły słowa o żenadzie

FC Barcelona w niedzielnym meczu z Osasuną wywalczyła niezwykle cenne trzy punkty, ogrywając na wyjeździe Osasunę 2:1 . "Duma Katalonii" objęła prowadzenie tuż przed przerwą po bramce, którą zdobył Jules Kounde. W drugiej odsłonie do wyrównania doprowadził wprowadzony z ławki napastnik gospodarzy Chimy Avila. Ostatnie słowo należało jednak do Barcelony, a dokładniej rzecz ujmując - do Roberta Lewandowskiego.