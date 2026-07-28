Burza w Hiszpanii przez Lewandowskiego. Mówią o zdradzie Barcelony

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Gdyby Robert Lewandowski kilka miesięcy temu podjął inne decyzje, być może teraz oglądalibyśmy go w jednym z saudyjskich klubów. O zainteresowaniu ze strony gigantów z Bliskiego Wschodu opowiadał ostatnio Pini Zahavi. Wypowiedź agenta w wymowny sposób komentują hiszpańskie media.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony z opaską kapitana na boisku podczas meczu.
Robert LewandowskiGONGORAAFP

Po pięknej, czteroletniej przygodzie w Barcelonie Robert Lewandowski stał się wolnym agentem. Za darmo przeniósł się do Chicago Fire. W zespole z MLS rozegrał już dwa spotkania. Niestety do tej pory nie udało mu się jeszcze trafić do siatki. Kolejną szasnę na oficjalne otwarcie licznika z bramkami będzie miał w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Wtedy "Strażacy" zagrają u siebie z Charlotte.

Kiedy kapitan reprezentacji Polski żegnał się z Barceloną, jego przyszłość pozostawała pod znakiem zapytania. Wiele mówiło się o zainteresowaniu ze strony drużyn z Włoch, Turcji czy Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie padło na Stany Zjednoczone.

Hiszpanie ujawnili prawdę. Lewandowski został "zdradzony" przez Barcelonę

W poniedziałek agent naszego rodaka - Pini Zahavi - zdradził, że tak naprawdę jego podopieczny chciał trafić na Bliski Wschód. Co więcej, otrzymał nawet finansową "ofertę życia".

- Robert Lewandowski chciał grać w Arabii. Przede wszystkim ze względu na komfort życia: niewielką różnicę czasu między Rijadem a Warszawą, mniejszy dystans do Polski niż z USA. Wiedzieliśmy też, że czekają tam na nas ogromne pieniądze. Przecież w styczniu 2026 roku Robert miał dwuletnią propozycję na 100 mln euro za sezon, leżała na stole! Nie przyjął jej, bo pragnął występować w FC Barcelonie - powiedział w rozmowie z "WP SportoweFakty".

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Mimo to lider kadry Jana Urbana wówczas nie był zdecydowany na przenosiny. A to dlatego, że wciąż wierzył, że uda mu się zostać w Barcelonie na jeszcze jeden sezon. Tego nie dało się ukryć. Lewandowski nadal chciał być częścią drużyny Hansiego Flicka, walczyć o trofea. W końcu kilka miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu jego losy nadal się ważyły. Ostatecznie, najprawdopodobniej z czysto sportowych względów, ale jednocześnie budżetowych względów, kataloński klub nie chciał kontynuować współpracy.

Do słów Zahaviego w dosyć ostry sposób odniósł się dziennik "AS".

"Zdrada” Barcelony wobec Lewandowskiego
napisano w tytule jednego z artykułów.

"Polak miał ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale zrezygnował z niej, licząc na Barcelonę. Latem nie był już brany pod uwagę" - napisano, cytując poszczególne wypowiedzi agenta polskiego napastnika. Hiszpanie doskonale wiedzą, że "katalońska drużyna nie chciała przedłużyć z nim kontraktu, mimo że piłkarz bardzo chciał pozostać w Barcelonie jeszcze przez rok", na czym miała polegać tytułowa zdrada.

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Piłkarz w stroju FC Barcelony trzyma dużą srebrną trofeum ozdobioną czerwono-niebieskimi wstążkami i uśmiecha się, świętując zwycięstwo drużyny.
Robert LewandowskiGONGORAEast News
Starszy mężczyzna z lekko uśmiechniętą twarzą, trzymający rękę przy szyi, a w okrągłym kadrze pojawia się piłkarz w koszulce FC Barcelony.
Pini Zahavi i Robert LewandowskiPhoto by FRANCK FIFE / AFP Photo Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPIAFP
Uśmiechnięty mężczyzna w sportowej bluzie z logo Spotify klaszcze w dłonie, stojąc na tle stadionowych trybun.
Robert LewandowskiAFP


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