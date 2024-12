FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka zupełnie zmieniła swój styl gry w porównaniu do tego, co oglądaliśmy w czasach, gdy ten zespół prowadził Xavi Hernandez. Bardzo mocno zyskał na tej zmianie także Robert Lewandowski. Polak, który w poprzednim sezonie na wszystkich frontach strzelił dokładnie 26 goli, występując w 49 spotkaniach. Średnio bramkarza rywali pokonywał co 146 minut. Nie były to liczby, do których przez lata "Lewy" przyzwyczaił kibiców.

