Robert Lewandowski jest nie tylko piłkarzem, ale też prężnie działającym biznesmenem pomnażającym majątek zdobyty na lukratywnych kontraktach. Ulokował swoje pieniądze w wielu nieruchomościach i inicjatywach. Zainwestował m.in. w restaurację w Warszawie, dom mediowy, agencję marketingową, firmę produkującej gry wideo, produkty sygnowane swoim nazwiskiem oraz firmę walczącą z cyberprzemocą.



Przedsiębiorcza jest także żona zawodnika reprezentacji Polski i Barcelony. Anna prowadzi kilka biznesów: sprzedaje produkty spożywcze, suplementy diety, catering oraz kosmetyki. Zyski czerpie również z umów sponsorskich i reklamowych. Ostatnio ona i "Lewy" zostali ambasadorami polskiej marki rowerów.

O marce STORM po raz pierwszy usłyszałem w momencie, gdy jej właściciel złożył nam propozycję współpracy. Zdziwiłem się, gdy usłyszałem jak silną pozycję udało jej się zdobyć na polskim rynku w ostatnich latach. Do rozpoczęcia współpracy skłoniła nas jednak wizja i historia, która stoi za tą marką ~ - wyjaśniał Lewandowski cytowany w komunikacie prasowym.

Wielu internautów dziwi się, że Lewandowscy - którzy bądź co bądź wypracowali swoją markę - włączyli się w promocję firmy kolarskiej, której do niedawna nie znali oni sami. Zarzucają Robertowi brak autentyczności. "Jest ambasadorem i sam mówi, że pierwszy raz usłyszał o tej marce, gdy zaproponowali mu współpracę. Bardzo wiarygodny", "Wiele umim zrozumić, ale na tym poziomie sportowo-celebryckim to trochę jakby Hamiltona w Dacie ubrać", "Skoro rowery takie dobre, to kto z czołówki na nich jeździ? Bo Lewandowski z rowerami ma tyle samo wspólnego co ja z lotami na Marsa", "Ambasadorzy, którzy pierwszy raz słyszą o produkcie" - czytamy w komentarzach.

Do reklamowania przez Lewandowskich rowerów odniósł się na Twitterze także Jakub Roskosz, przedsiębiorca i laureat listy "30 under 30" magazynu Forbes. "Ruchy RL to jest dopiero zagadka. 4F, Lidl, marka kawy, teraz rowery Storm. Globalne marki przy tych działaniach będą go omijać szerokim łukiem. Rozmienia się na drobne i wygląda jakby tutaj nie było żadnej selekcji przy wyborze i długofalowej myśli" - ocenił. Następnie dodał:



[Robert Lewandowski] nie wykorzystuje kompletnie swojego potencjału. Globalnie nie istnieje i przejście do Barcy nic tu nie zmieniło. Ruchy jakby Bayern na polski klub zmienił. Wygląda jakby łykał wszystko co na stole bez zastanowienia się

Wywołał internetową gorącą dyskusję. "Gwiazda Lewandowskiego coraz słabiej świeci, nim zgaśnie, próbuje jeszcze zarobić, co się da. Niestety, taki cykl gwiazd. Najpierw wybierasz sobie do współprac kogo chcesz, potem bierzesz tego kto zapłaci po prostu więcej", "Powinien mieć autentycznie najlepszy deal flow w całej Polsce, a część z tych działań jest jak strzelanie sobie samobója" - piszą komentujący.

W kontrze stają inni. Bronią biznesowego wyboru "Lewego". "A co jemu więcej trzeba? Wspiera polskie, mniejsze marki, to źle? Gość jest ustawiony parę pokoleń do przodu. Był twarzą Huawei i się wycofał, widać, że ma zasady, a nie tylko siano w głowie", "A może ma już tyle hajsu, ze zaczął mieć w d***e monetyzację wizerunku i zaczął wspierać polskie przedsiębiorstwo bo widzi w nim jakiś potencjał" - przypuszczają.

Zgrzyty przy nowej kampanii Roberta Lewandowskiego. "Wypada groteskowo"

O komentarz poproszono Rafała Czechowskiego, założyciela agencji ImagoPR.

Współpraca z marką Storm, nieco niefortunnie rozpoczęta wyznaniem gwiazdy, że o marce dowiedział się z propozycji biznesowej, wyizolowana z aktywnych kontekstów dotyczących Roberta Lewandowskiego - zapewne nie wywołałaby większych kontrowersji. Małżeństwo Lewandowskich to nie kolarze, sprzęt służący rekreacji w rodzinnym gronie może nie być wyczynowy. Niczego nie ujmując polskiej marce odzieży sportowej, jednak 4F to też nie Salewa czy Jack Wolfskin ~ - powiedział dla portalu Wirtualne Media.

Jego zdaniem wiarygodność Lewandowskiego cierpi niewspółmiernie do całej sprawy. "Dochodzi do sprzężenia zwrotnego: zarzut o nadmierną dbałość o finanse zostaje potwierdzony zaangażowaniem w promocję nieznanej marki, co od razu zostaje zinterpretowane jako niekontrolowane monetyzowanie - żeby nie powiedzieć 'marnowanie'" - tłumaczy.

Z kolei właściciel innej agencji, Grzegorz Miller, podkreśla coś jeszcze. "To dobrze, że polska marka zyskała tak rozpoznawanego na świecie sportowca jako ambasadora marki. Mamy tu jednak dwa zgrzyty. W pierwszym przypadku problem ma marka - wypada groteskowo, angażując takiego formatu celebrytę. Dysproporcja między wartością marki Roberta Lewandowskiego a rowerów Storm wydaje się być olbrzymia. W drugim przypadku problem ma sportowiec - wspieranie mało znanych marek to obniżanie wartości własnej marki i utrudnianie sobie drogi do lukratywnych, światowych kontraktów. Nadto sam Lewandowski nie był kojarzony do tej pory z kolarstwem" - podsumowuje ekspert dla Wirtualnych Mediów.

