Od ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski minął miesiąc, ale czas niezupełnie ostudził emocje. Wciąż gorąco jest zwłaszcza wokół Roberta Lewandowskiego. Niektórzy zarzucają mu rzekomy brak liderskich umiejętności, inni apelują do Michała Probierza, by dał "Lewemu" odpocząć od kadry, przynajmniej chwilowo. To miałoby wszystkim wyjść na dobre.

"Na najbliższy dwumecz nie powołałbym Roberta Lewandowskiego . Oczywiście wcześniej z nim rozmawiając i dając mu wolne, żeby on troszkę odpoczął i popatrzył na reprezentację z zewnątrz" - mówił Michał Żewłakow w Canal+Sport. Trzy grosze dorzucił też Cezary Olbrycht, który sygnalizował, że - wedle jego informacji - Lewandowski w pewnym sensie " rozsadzał reprezentację od wewnątrz ".

Mentalnym liderem tej grupy on nie był nigdy. Powiem więcej, wydaje mi się, że był człowiekiem, który troszeczkę rozsadzał tę reprezentację od wewnątrz. Tajemnicą Poliszynela było to, że zawsze było wąskie grono piłkarzy zgromadzonych wokół Roberta. Piłkarzy, którzy mieli więcej do powiedzenia, piłkarzy, którzy, powiem brzydko, mieli zagwarantowany czasami udział w meczu ~ - przekonywał w "Magazynie Sportowym" RDC.

To nie koniec. Jak bumerang wraca temat wywiadu, którego kapitan kadry udzielił tuż przed wrześniowymi meczami z Wyspami Owczymi i Albanią. Bezlitośnie piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony oraz jego słowa podsumowuje właśnie były prezes PZPN, Grzegorz Lato.

W rozmowie dla Eleven Sports i Meczyków Robert Lewandowski wspominał o m.in. aferze premiowej. Poza tym niejako skrytykował niektórych kolegów z biało-czerwonej drużyny , zarzucając im, że niedostatecznie korzystają z jego bogatego doświadczenia piłkarskiego i że nie wychodzą z inicjatywą kontaktu z nim.

Nigdy nie byłem takim zawodnikiem, który, gdy ktoś przychodził z jakimś pytaniem, mówił: nie mam czasu. Dla mnie jest zastanawiające, że oni nie przychodzą. Były takie momenty, że to ja wychodziłem do młodych zawodników, żeby coś z nich wydobyć. Ale po pewnym czasie stwierdziłem, że nie mogę ich wyręczać w pokonywaniu własnych słabości i wychodzeniu ze strefy komfortu ~ - opowiadał.

Grzegorz Lato tę wypowiedź kwituje dosadnie. "Burzę wywołałem nie ja, tylko Lewandowski swoim wywiadem, mówiąc o premiach meczowych i zaangażowaniu poszczególnych zawodników. Jako kapitan, on sam powinien porozmawiać z chłopakami. Dziwi mnie, gdy mówi, że jego drzwi są otwarte" - mówi w TVP Sport.

Zdaniem byłego prezesa PZPN trudno sobie wyobrazić sytuację, w której młody zawodnik "zaczepia" Lewandowskiego. Ciężar nawiązywania relacji i zapoczątkowywania "mentoringu" spoczywać ma raczej na barkach bardziej doświadczonego gracza, i to jeszcze noszącego kapitańską opaskę.

"Lewandowski jest zasłużony, ale czy któryś młody podejdzie do niego? To on powinien wyjść z inicjatywą do młodych, powiedzieć do nich na przykład: panowie, chodźmy na jedno piwko!" - podsumowuje Lato.

Wcześniej głos zabrał Kamil Glik . Sam pomysł udzielenia wywiadu, i to tuż przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, ocenił jasno. "Cóż, jak pokazują wyniki, pomysł z wywiadem nie wypalił do końca. Mecz z Albanią przegrany, z Wyspami Owczymi do 70. minuty nie mieliśmy pewności, że to spotkanie wygramy. Widocznie metoda Roberta Lewandowskiego nie zadziałała. Tyle" - podsumował.

