Burza po spalonym od Lewandowskiego, system nie zadziałał. Jest komunikat

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Pierwszy kwadrans drugiej połowy meczu Atletico Madryt - FC Barcelona. Goście ruszają do odrabiania czterobramkowej straty, wychodzą wysoko na połowę podopiecznych Diego Simeone, strzelają im gola. Do akcji wkracza jednak VAR, którego interwencja potrwała aż 7 minut, piłkarze w międzyczasie zaczęli robić rozgrzewkę z piłkami. Werdykt? Spalony strzelca Cubarsiego po podaniu Lewandowskiego. Komitet Sędziów ujawnił, że w kluczowym systemie technologicznym doszło od błędu.

Piłkarz w beżowej koszulce trzyma ręce na głowie, wyglądając na rozczarowanego, w tle zawodnicy drużyn piłkarskich w trakcie meczu, w okrągłym powiększeniu widoczna szczegółowa akcja boiskowa.
Robert Lewandowski w meczu z Atletico. W kółku linie, które narysowali sami sędziowieMaria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images / AFLO/NEWSPIX.PLGetty Images

To był frustrujący mecz dla Barcelony. Od początku starcia wagi ciężkiej na Metropolitano była zagoniona do narożnika, w ciągu pierwszego kwadransa straciła dwa gole, na przerwę schodziła z wynikiem 0:4, który w drugiej połowie już nie uległ zmianie. "Duma Katalonii" na poważnie zagroziła bramce Atletico Madryt może dwa razy. Za pierwszym trafiła w poprzeczkę, za drugim gola odwołał VAR.

Trafienie Pau Cubarsiego było sprawdzane aż przez 7 minut. Dziennikarze, kibice i eksperci grzmieli o kompromitacji arbitrów, zawodnicy wzięli piłki na murawę, by nie ostudzić mięśni. Ostatecznie okazało się, że hiszpański środkowy obrońca był na minimalnym spalonym przy zagraniu od Roberta Lewandowskiego. Dlaczego interwencja z wideoanalizą trwała tak długo?

Komitet Sędziów postanowił wydać komunikat w tej sprawie. Okazało się, że nie zadziałał poprawnie system półautomatycznego spalonego, opracowanego przez specjalistów w kolaboracji z FIFA.

Hansi Flick bez ogródek po klęsce Barcelony. Dosadnie o tym, co zrobili jego piłkarze

Sędziowie wydali komunikat ws. spalonego Barcelony. "Ręczne wyznaczenie linii"

"Zgodnie z protokołem, zespół VAR przeanalizował akcję za pomocą półautomatycznego systemu wykrywania spalonych (SAOT). Podczas tej analizy wykryto, że system generował błąd w modelowaniu szkieletów zawodników, gdy wykrył sytuację o dużej gęstości występowania zawodników" - czytamy.

Po próbie ponownej kalibracji modelowania przez system i po sprawdzeniu, że nie jest to możliwe, zgodnie z ustaloną procedurą, zespół VAR przystąpił do ręcznego wyznaczania linii spalonego, aby podjąć prawidłową i ostateczną decyzję. Z tego powodu wyjątkowo proces weryfikacji akcji trwał dłużej niż zwykle, co uniemożliwiło przesłanie powtórki do produkcji telewizyjnej (ponieważ nie można było użyć systemu SAOT)
Komunikat Komitetu Arbitrów

Co ciekawe, przy wprowadzaniu tego systemu twórcy informowali, że mogą występować błędy, gdy wielu piłkarzy znajduje się na małej przestrzeni. Kiedy są w bliskim kontakcie, trzymają się za siebie, w "oczach" tej technologii czasem "sklejają się" ich modele.

Jeszcze przed wydaniem tego oświadczenia Hansi Flick grzmiał na konferencji prasowej. - Ile to trwało? Siedem minut? Katastrofa. Kiedy zobaczyłem tę akcję, dla mnie to nie był spalony, ale być może oni dostrzegli coś innego. W każdym razie nie udzielili nam żadnego wyjaśnienia. Nie ma żadnej komunikacji. To coś, co działa tutaj bardzo źle - mówił.

Katastrofa Barcelony, gigant rozgromiony. Hiszpańskie media bezlitosne dla Lewandowskiego i spółki

Zobacz również:

Derby Kraju Basków okazały się zaciętą batalią. Walka długimi fragmentami toczyła się w parterze
La Liga

Derby w Pucharze Króla rozstrzygnięte. Złoty cios. Teraz odpowie Barcelona

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Robert Lewandowski po meczu z Valencią "zebrał" porcję krytyki
Robert Lewandowski po meczu z Valencią "zebrał" porcję krytykiJOSE JORDAN / AFPAFP
Hansi Flick
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
Jose Luis Munuera Montero
Jose Luis Munuera MonteroMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Marcin Lepa: Rozdzielmy Maliszewską i Niewińskiego, bo to dwie zupełnie różne historiePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja