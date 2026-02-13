Burza po spalonym od Lewandowskiego, system nie zadziałał. Jest komunikat

To był frustrujący mecz dla Barcelony. Od początku starcia wagi ciężkiej na Metropolitano była zagoniona do narożnika, w ciągu pierwszego kwadransa straciła dwa gole, na przerwę schodziła z wynikiem 0:4, który w drugiej połowie już nie uległ zmianie. "Duma Katalonii" na poważnie zagroziła bramce Atletico Madryt może dwa razy. Za pierwszym trafiła w poprzeczkę, za drugim gola odwołał VAR.

Trafienie Pau Cubarsiego było sprawdzane aż przez 7 minut. Dziennikarze, kibice i eksperci grzmieli o kompromitacji arbitrów, zawodnicy wzięli piłki na murawę, by nie ostudzić mięśni. Ostatecznie okazało się, że hiszpański środkowy obrońca był na minimalnym spalonym przy zagraniu od Roberta Lewandowskiego. Dlaczego interwencja z wideoanalizą trwała tak długo?

Komitet Sędziów postanowił wydać komunikat w tej sprawie. Okazało się, że nie zadziałał poprawnie system półautomatycznego spalonego, opracowanego przez specjalistów w kolaboracji z FIFA.

Sędziowie wydali komunikat ws. spalonego Barcelony. "Ręczne wyznaczenie linii"

"Zgodnie z protokołem, zespół VAR przeanalizował akcję za pomocą półautomatycznego systemu wykrywania spalonych (SAOT). Podczas tej analizy wykryto, że system generował błąd w modelowaniu szkieletów zawodników, gdy wykrył sytuację o dużej gęstości występowania zawodników" - czytamy.

Po próbie ponownej kalibracji modelowania przez system i po sprawdzeniu, że nie jest to możliwe, zgodnie z ustaloną procedurą, zespół VAR przystąpił do ręcznego wyznaczania linii spalonego, aby podjąć prawidłową i ostateczną decyzję. Z tego powodu wyjątkowo proces weryfikacji akcji trwał dłużej niż zwykle, co uniemożliwiło przesłanie powtórki do produkcji telewizyjnej (ponieważ nie można było użyć systemu SAOT)

Co ciekawe, przy wprowadzaniu tego systemu twórcy informowali, że mogą występować błędy, gdy wielu piłkarzy znajduje się na małej przestrzeni. Kiedy są w bliskim kontakcie, trzymają się za siebie, w "oczach" tej technologii czasem "sklejają się" ich modele.

Jeszcze przed wydaniem tego oświadczenia Hansi Flick grzmiał na konferencji prasowej. - Ile to trwało? Siedem minut? Katastrofa. Kiedy zobaczyłem tę akcję, dla mnie to nie był spalony, ale być może oni dostrzegli coś innego. W każdym razie nie udzielili nam żadnego wyjaśnienia. Nie ma żadnej komunikacji. To coś, co działa tutaj bardzo źle - mówił.

Robert Lewandowski po meczu z Valencią "zebrał" porcję krytyki JOSE JORDAN / AFP AFP

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

Jose Luis Munuera Montero Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

