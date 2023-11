Anna Lewandowska przyjechała do Polski, by móc na żywo wesprzeć swojego męża i kibicować reprezentacji Polski w meczu z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024. Na Stadion Narodowy założyła sprawdzoną stylizację, a wzrok przykuła zwłaszcza jej kurtka. To model wyceniany na 34 tysiące złotych. Żona Roberta Lewandowskiego wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym widać ją od stóp do głów. I się zaczęło. Internauci od razu zauważyli jedno.