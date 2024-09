Burza po meczu Barcelony. Lewandowski i spółka oszukani? Flick reaguje

La Liga. Kontrowersje po meczu FC Barcelona. Pedri i Hansi Flick zabrali głos

Podczas walki o piłkę doszło do nadepnięcia piłkarza Barcelony przez zawodnika Osasuny, co zakończyło się bramką. Na początku akcji powinno zostać odgwizdane przewinienie. VAR powinien był ostrzec sędziego, że doszło do faulu

- Siedzę z boku. Czasami nie ma stamtąd najlepszego widoku. Z tego co słyszałem przy drugim golu mogło dojść do faulu. Ale to sędzia ostatecznie decyduje. Ma też do pomocy VAR, w Hiszpanii chyba także może z tego korzystać. Ale to przeszłość, nie myślimy o tym zbyt dużo - powiedział niemiecki szkoleniowiec.