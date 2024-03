W spotkaniu z Estończykami kapitan kadry co prawda nie zdobył bramki, lecz cieszy go strzelecka forma innych kolegów z zespołu. Jest pełen optymizmu przed zaplanowanym na 26 marca finałowym starciem z Walią. "To było takie przygotowanie pod ten finał. To, że to spotkanie tak wyglądało to też nasza zasługa. Nie pozwoliliśmy na wiele Estonii. Strzelili nam gola, to jest akurat coś, co może denerwować. Taki gol przy takim wyniku nie powinien wpaść" - wyjaśnił przed kamerą TVP Sport, nawiązując do momentu z 78. minuty gry, w którym piłka wpadła do bramki Szczęsnego.