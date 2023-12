Burza i transfer Lewandowskiego, ale to nie koniec. Hiszpanie ogłaszają wprost

W ostatnich dniach poinformowano, że FC Barcelona czekać będzie spory wydatek w wysokości 5 mln euro. Tyle "Duma Katalonii" będzie musiała dołożyć do transferu Pedriego, który w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto zanotował swój setny mecz w ekipie mistrza Hiszpanii, w którym przebywał na murawie przez minimum 45 minut. To aktywowało klauzulę w jego umowie, a tym samym zmusza "Blaugranę" do większego wydatku.