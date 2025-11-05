Wyłonienie najlepszej jedenastki FIFPRO za rok 2025 wywołało liczne spekulacje w mediach. W końcu znalazło się w niej miejsce, chociażby dla Cole'a Palmera, a zabrakło dla Raphinhi, który niemal do ostatniej chwili był jednym z głównych kandydatów do sięgnięcia po Złotą Piłkę.

Wyniki głosowania mocno rozsierdził Brazylijczyka, który nie omieszkał złośliwie skomentować ich w mediach społecznościowych. "Bunt" przeciwko decyzji był wyraźny, co wydaje się w przypadku ambitnej gwiazdy "Dumy Katalonii" zrozumiałe. Uwzględnionych w jedenastce zostało dwóch innych graczy mistrza Hiszpanii - Pedri i Lamine Yamal.

Raphinha wściekły na wyniki plebiscytu. Lewandowski przemówił na konferencji prasowej

Czasu na rozpamiętywanie takowej "porażki" Raphinha nie ma jednak zbyt wiele. W środę Barcę czeka wymagające spotkanie wyjazdowe w Lidze Mistrzów z Club Brugge, a Hansi Flick ponownie będzie miał spory problem z wytypowaniem podstawowego składu. Lista kontuzjowanych piłkarzy niemal nieustannie się wydłuża, choć z pewnością trenera ucieszył fakt powrotu Roberta Lewandowskiego i Daniego Olmo.

To właśnie Polak wziął razem z niemieckim szkoleniowcem udział w konferencji prasowej przed rywalizacją z Belgami. Jego słowa trafiły na podatny grunt i wywołały poruszenie w Hiszpanii. Nie brakuje głosów, że mogą natchnąć one kolegów przed trudną rywalizacją i odgonić myśli koncentrujące się wokół innych spraw, jak choćby w przypadku Raphinhi. Zwłaszcza że Brazylijczyk jest na ostatnim etapie powrotu do zdrowia.

Jesteśmy zmotywowani, chcemy wygrywać mecze, a w piłce nożnej czasami nie liczy się sposób - po prostu trzeba wygrać. Jestem pewien, że w końcu wrócimy do naszej najlepszej formy i zaczniemy wygrywać przekonująco. Jeśli zagramy odważnie, możemy zdobywać tytuły

- Musimy zdobyć trzy punkty. Żaden mecz nie jest łatwy - musimy mieć właściwe nastawienie. Przeciwko Elche wrócili Robert i Olmo; dziś mieliśmy świetny, stojący na wysokim poziomie trening, i to dobry znak - dodał z kolei Hansi Flick mocno uradowany faktem odzyskania dwóch ważnych zawodników.

Flick odejdzie z Barcelony? Hiszpanie zaskoczeni

Atmosferę przed spotkaniem z Club Brugge w Barcelonie popsuły nieco doniesienia redakcji "ABC". Tamtejsi dziennikarze ujawnili, że Hansi Flick rozważa odejście z klubu wraz z zakończeniem sezonu. Trener ponoć czuje się mocno zmęczony i wypalony. Utrata tak znakomitego fachowca z pewnością byłaby dla "Blaugrany" potężnym ciosem.

Hansi Flick i Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Robert Lewandowski IMAGO/S. Ros Newspix.pl