Bunt w Barcelonie, poruszenie po słowach Lewandowskiego. Kompletnie się nie wahał

Jakub Rzeźnicki

Raphinha pomimo świetnego sezonu w barwach Barcelony nie znalazł się w najlepszej jedenastce FIFPRO, co doprowadziło do swego rodzaju buntu ze strony Brazylijczyka. Skrzydłowy wystosował w tej kwestii nawet oficjalny komunikat. Niedługo później w Hiszpanii zapanowało poruszenie w związku z głośną wypowiedzią Roberta Lewandowskiego. Polak bez wahania ogłosił to przed wymagającym spotkaniem w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski, Hansi Flick i Raphinha
Robert Lewandowski, Hansi Flick i RaphinhaMarc Atkins/Getty Images / PRESSINPHOTO/NEWSPIX.PLGetty Images

Wyłonienie najlepszej jedenastki FIFPRO za rok 2025 wywołało liczne spekulacje w mediach. W końcu znalazło się w niej miejsce, chociażby dla Cole'a Palmera, a zabrakło dla Raphinhi, który niemal do ostatniej chwili był jednym z głównych kandydatów do sięgnięcia po Złotą Piłkę.

Wyniki głosowania mocno rozsierdził Brazylijczyka, który nie omieszkał złośliwie skomentować ich w mediach społecznościowych. "Bunt" przeciwko decyzji był wyraźny, co wydaje się w przypadku ambitnej gwiazdy "Dumy Katalonii" zrozumiałe. Uwzględnionych w jedenastce zostało dwóch innych graczy mistrza Hiszpanii - Pedri i Lamine Yamal.

    Raphinha wściekły na wyniki plebiscytu. Lewandowski przemówił na konferencji prasowej

    Czasu na rozpamiętywanie takowej "porażki" Raphinha nie ma jednak zbyt wiele. W środę Barcę czeka wymagające spotkanie wyjazdowe w Lidze Mistrzów z Club Brugge, a Hansi Flick ponownie będzie miał spory problem z wytypowaniem podstawowego składu. Lista kontuzjowanych piłkarzy niemal nieustannie się wydłuża, choć z pewnością trenera ucieszył fakt powrotu Roberta Lewandowskiego i Daniego Olmo.

    To właśnie Polak wziął razem z niemieckim szkoleniowcem udział w konferencji prasowej przed rywalizacją z Belgami. Jego słowa trafiły na podatny grunt i wywołały poruszenie w Hiszpanii. Nie brakuje głosów, że mogą natchnąć one kolegów przed trudną rywalizacją i odgonić myśli koncentrujące się wokół innych spraw, jak choćby w przypadku Raphinhi. Zwłaszcza że Brazylijczyk jest na ostatnim etapie powrotu do zdrowia.

    Jesteśmy zmotywowani, chcemy wygrywać mecze, a w piłce nożnej czasami nie liczy się sposób - po prostu trzeba wygrać. Jestem pewien, że w końcu wrócimy do naszej najlepszej formy i zaczniemy wygrywać przekonująco. Jeśli zagramy odważnie, możemy zdobywać tytuły
    ogłosił bez wahania

    - Musimy zdobyć trzy punkty. Żaden mecz nie jest łatwy - musimy mieć właściwe nastawienie. Przeciwko Elche wrócili Robert i Olmo; dziś mieliśmy świetny, stojący na wysokim poziomie trening, i to dobry znak - dodał z kolei Hansi Flick mocno uradowany faktem odzyskania dwóch ważnych zawodników.

    Flick odejdzie z Barcelony? Hiszpanie zaskoczeni

    Atmosferę przed spotkaniem z Club Brugge w Barcelonie popsuły nieco doniesienia redakcji "ABC". Tamtejsi dziennikarze ujawnili, że Hansi Flick rozważa odejście z klubu wraz z zakończeniem sezonu. Trener ponoć czuje się mocno zmęczony i wypalony. Utrata tak znakomitego fachowca z pewnością byłaby dla "Blaugrany" potężnym ciosem.

    Trener drużyny piłkarskiej delikatnie dotyka głowy zawodnika w stroju FC Barcelona, obok ławka rezerwowych oraz lodówki sponsora Prime, w tle trybuna stadionu.
    Hansi Flick i RaphinhaMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz w czarnej koszulce z numerem 9 wykonujący techniczną żonglerkę piłką na boisku podczas rozgrzewki. W tle zamazana widownia i niebiesko-białe banery.
    Robert LewandowskiJose BretonAFP
    Piłkarz w stroju FC Barcelony kontroluje piłkę na murawie boiska podczas meczu, widoczny stadion i rozmyte sylwetki kibiców w tle.
    Robert LewandowskiIMAGO/S. RosNewspix.pl

