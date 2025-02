Bunt w Barcelonie, nie chcieli, żeby grał z Lewandowskim. Prawda wyszła na jaw

FC Barcelona myślała nad wypożyczeniem Rashforda. Transfer szybko upadł

"Duma Katalonii" myślała nad wypożyczeniem skrzydłowego do końca sezonu, a on sam miał być wyjątkowo podekscytowany możliwością dołączenia do klubu z Katalonii. Problemem nie do przeskoczenia okazała się jednak wysoka gaża reprezentanta Anglii. Jej pokrycie przekraczało możliwości finansowe Barcy, wobec czego ostatecznie z niego zrezygnowano. Po 27-latka skreślonego przez Rubena Amorima zgłosiła się Aston Villa i to ona zakontraktowała go do końca sezonu.