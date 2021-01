"Był nie tylko jak ojciec, był także twardym, wymagającym nauczycielem" - tak najlepszy piłkarz świata roku 2020 Robert Lewandowski mówi o roli, jaką trener Juergen Klopp, obecny szkoleniowiec Liverpoolu, odegrał na początku jego kariery w lidze niemieckiej.

Kapitan reprezentacji Polski, wybrany ostatnio najlepszym sportowcem kraju 2020 roku, z Kloppem pracował w Borussii Dortmund w latach 2010-14.

Na platformie The Players' Tribune, która umożliwia sportowcom wyrażanie swoich opinii online, Lewandowski opowiedział o niemieckim trenerze: "Był twardym, surowym nauczycielem. Takim, który wywiera na ciebie presję i robi wszystko, aby wydobyć z ciebie to, co najlepsze".

Klopp odkrył Lewandowskiego w Lechu Poznań. Po czterech latach współpracy, w 2014 roku, młody utalentowany Polak stał się jednym z najlepszych strzelców w Europie. Opuścił wówczas Zagłębie Ruhry i został zawodnikiem Bayernu Monachium. Z kolei Klopp w kolejnym roku rozpoczął pracę w Liverpoolu.

"Nie był zadowolony, widząc, że zostajesz uczniem z oceną B. Juergen chciał tylko studentów A+. I nie chciał tego dla siebie, lecz dla ciebie" - dodał Lewandowski.

W Bayernie 32-letni napastnik zrobił kolejny krok naprzód, dzięki czemu dziś jest niesamowitym łowcą bramek. Po 15 kolejkach ligi niemieckiej w tym sezonie ma w dorobku już 20 goli.

"Sama gra dla Bayernu jest prawdziwą nauką, ponieważ wymagania są tu tak wysokie, a klub jest tak profesjonalny, że musisz podnosić swój poziom" - podkreślił Lewandowski.

