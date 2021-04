Robert Lewandowski na czwartkowym treningu wykonywał już ćwiczenia mocniej obciążające kontuzjowane kolano - przekazał niemiecki "Bild". Powrót polskiego napastnika do gry jest coraz bliższy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. PSG - Bayern. Eksperci analizują mecz (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Robert Lewandowski na początku tygodnia rozpoczął indywidualne treningi, stopniowo zwiększając ich intensywność. Wciąż nie wiadomo dokładnie, kiedy polski snajper będzie gotów wrócić do gry.



Wygląda na to, że powrót jest jednak coraz bliższy. Raport z czwartkowego treningu "Lewego" przedstawił bowiem niemiecki "Bild".



Lewandowski trenuje coraz ostrzej

Reklama

Wynika z niego, że Polak trenuje z coraz większymi obciążeniami. Jak opisuje niemiecki dziennik, Lewandowski coraz odważniej sprawdzał możliwości kontuzjowanej nogi. Napastnik wykonywał ćwiczenia obciążające więzadła, jak skoki przez płotki i slalom między tyczkami. Zaczął także ćwiczyć zwroty i zmiany kierunku biegu, czego wcześniej unikał, oszczędzając poszkodowane kolano.



Mimo tego powrót do kadry meczowej na sobotnie spotkanie z Wolfsburgiem nie wydaje się szczególnie prawdopodobny. Eksperci przewidują jednak, że Polak będzie w stanie zagrać we wtorkowym meczu z Bayerem Leverkusen lub zaczeka do kolejnej soboty, gdy jego Bayern będzie grał z Mainz.



Obecnie do końca sezonu pozostało sześć kolejek. Lewandowskiemu z kolei brakuje sześciu goli, by pobić legendarny rekord Gerda Muellera. Dotychczas Lewandowski zdobył 35 bramek w 25 ligowych spotkaniach.

Zdjęcie "Lewy" podczas zajęć 15 kwietnia w ośrodku Bayernu Monachium / AFP

WG