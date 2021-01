Robert Lewandowski podsumował 2020 rok w wyjątkowy sposób. Napastnik Bayernu Monachium zamieścił na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym leży w łóżku razem z... wszystkimi zdobytymi trofeami.

O tym, jak udane dla "Lewego" było ostatnie dwanaście miesięcy, napisano już niemal wszystko.



Obok pięciu tytułów wywalczonych ze swoją ekipą (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec, triumf w Lidze Mistrzów i Superpucharze Europy) sięgnął on po masę indywidualnych laurów, na czele z tym najważniejszym - nagrodą FIFA The Best dla najlepszego gracza roku.

Polak podsumował 2020 roku zdjęciem, opublikowanym na swoim instagramowym profilu.



Widać go na nim, leżącego w łóżku wraz ze wszystkimi trofeami. - Rok 2020, wersja zaktualizowana - opisał.

Bayern pierwszy mecz w 2021 roku rozegra 3 stycznia. Jego rywalem będzie FSV Mainz, z którym zmierzy się na swoim stadionie.



