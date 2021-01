Robert Lewandowski strzelił gola na 1-0 w meczu Bayernu Monachium z SC Freiburg w ramach 16. kolejki Bundesligi. Tym samym "Lewy" pobił wieloletni rekord należący do Gerda Muellera.

Do tej pory najwięcej goli w Bundeslidze po upływie 16. kolejek strzelił legendarny Gerd Mueller. Niemiec w sezonie 1968/1969 zdobył 20 bramek. Po trafieniu przeciwko SC Freiburg to Lewandowski jest autorem nowego rekordu, było to bowiem jego 21. ligowe trafienie.

Polak trafił do siatki rywali w siódmej minucie, po szybkiej kontrze i podaniu Thomasa Muellera. Gol autorstwa Lewandowskiego przybliża go także do zdobycia kolejnej korony króla strzelców rozgrywek, a także poprawia jego notowania w klasyfikacji "Złotego Buta".

W głosowaniu kibiców Polak został wybrany najlepszym piłkarzem grudnia w ekipie Bayernu Monachium. Cały rok 2020 był dla "Lewego" niezwykle udany, co znalazło uznanie w wielu plebiscytach. Najważniejszym laurem dla polskiego napastnika było uznanie go "Piłkarzem Roku" w plebiscycie FIFA.





