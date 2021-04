Robert Lewandowski jest coraz bliżej powrotu na boisko. Monachijski dziennikarz Maximilian Koch ujawnił nagranie z treningu „Lewego” i podał prognozowaną datę powrotu.

W meczu el. MŚ 2022 z Andorą Robert Lewandowski doznał kontuzji, która wykluczyła go na kilka spotkań.

Opuścił mecz kadry na Wembley. Nie wystąpił także w ważnych spotkaniach Bundesligi z RB Lipsk i Unionem Berlin. Zabrakło go również w rywalizacji z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a Bayern pożegnał się już z tymi rozgrywkami.

Kapitan reprezentacji Polski czuje się jednak coraz lepiej. Wrócił już do treningów, choć na razie jeszcze nie ćwiczy z piłkami. Jak przebiegają jego zajęcia, na Twitterze ujawnił dziennikarz "Abendzeitung" Maximilian Koch.

Robert Lewandowski może zagrać już we wtorek

"W drodze do powrotu. Sesja biegowa z krótkimi sprintami. Jeszcze bez piłki. Sobotni mecz z Wolfsburgiem będzie prawdopodobnie za wcześnie, ale Lewandowski może wrócić na mecz z Bayerem Leverkusen we wtorek" - napisał Koch, publikując film z indywidualnego treningu "Lewego".

Napastnik Bayernu może więc wrócić do gry już we wtorek, choć mało prawdopodobne, aby był gotowy na 90 minut. W 26 meczach, w których wystąpił strzelił 35 goli. Aby pobić rekord Gerda Muellera musi zdobyć jeszcze sześć bramek. Jeśli prognozowana przez Kocha data powrotu się sprawdzi, Lewandowski będzie miał pięć spotkań, aby to osiągnąć.

