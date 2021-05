Robert Lewandowski znalazł się na okładce poniedziałkowego „New York Timesa”. „Goal Machine” – zatytułowany jest artykuł o Bayernie Monachium.

Lewandowski z sezonu na sezon bije kolejne rekordy. Tym razem ma szansę na przebicie osiągnięcia legendarnego Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył 40 goli. Aby zapisać się w historii, Polak musi zdobyć jeszcze dwie bramki.

Wyczynami "Lewego" zainteresowali się dziennikarze "New York Timesa". Interia dotarła do szczegółów tworzenia artykułu. Trzy tygodnie temu Polak udzielił gazecie wywiadu. Trwał on godzinę. Dziś ukazał się obszerny materiał.

Lewandowski na okładce "New York Timesa"

W tytule "New York Times" nazywa Lewandowskiego "maszyną do strzelania goli". Polak znalazł się na okładce poniedziałkowego dodatku sportowego "Sports Monday".

"Robert Lewandowski to najbardziej kompletny i najbardziej bezwzględny napastnik swojej generacji. To, co widzimy, to gotowy produkt" - pisze gazeta.

