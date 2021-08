Bundesliga Duża zmiana dla polskich kibiców. Czy zdołają się przyzwyczaić?

Niewiele jest w Europie lig tak zdominowanych przez jeden zespół, jak Bundesliga. W niemieckiej ekstraklasie bowiem - nieprzerwanie od sezonu 2012/2013 - mistrzem pozostaje tylko jedna drużyna, monachijski Bayern. Także i przed najbliższą kampanią ligową niewiele wskazuje na to, by bawarska ekipa została wyłączona z walki o tytuł.

Bayern w swoim składzie nie robił rewolucji. Co prawda stracił Davida Alabę, który został niedawno nowym zawodnikiem Realu Madryt, ale jednocześnie wzmocnił - oficjalnie na początku lipca - formację defensywną Dayotem Upamecano, wciąż młodym (22 lata) i niesłychanie utalentowanym zawodnikiem RB Lipsk.

Bundesliga w końcu startuje. "Nie możemy się doczekać"

"Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany startem nowego sezonu" - powiedział na konferencji prasowej przed pierwszym ligowym meczem Julian Nagelsmann, świeżo upieczony szkoleniowiec "Die Roten", który zastąpił na tym stanowisku Hansiego Flicka. Jak jednak dodał, w niemal pełnym składzie Bayern mógł trenować dopiero przez 8-9 ostatnich dni - wielu zawodników drużyny dopiero skończyło urlopy po dłuższym, zakończonym udziałem w Euro, sezonie.

"Nie możemy się doczekać nowego sezonu" - stwierdził z kolei golkiper Borussii Moenchengladbach, Yann Sommer, który także - jako reprezentant Szwajcarii - walczył na ostatnim Euro. "Mamy już za sobą pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. To ważne, by mieć to uczucie wygrywania" - powiedział bramkarz w wywiadzie dla oficjalnego serwisu klubu. Jego drużyna zdążyła już wygrać skromnym 1-0 z Kaiserslautern w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec.



"Źrebaki" mają w tym sezonie apetyt na europejskie puchary. W poprzedniej edycji Bundesligi zabrakło im naprawdę niewiele, by powalczyć o Ligę Konferencji - o jeden punkt w tabeli wyprzedził ich Union Berlin. Przy odrobinie szczęścia, Borussia mogłaby zagrać nawet w Lidze Europy.

Borussia - Bayern. Robert Lewandowski strzeli na inaugurację?

Na razie podopieczni Adiego Huettera muszą się jednak skupić przede wszystkim na pokonaniu faworyzowanego Bayernu. Ostatnie starcie obu ekip - w maju tego roku - zakończyło się wielką klęską ekipy z Moenchengladbach, która uległa aż 0-6.



Hat-tricka w tamtym meczu zdobył Robert Lewandowski. Polski snajper zapewne chciałby równie dobrze zacząć nowy sezon, choć będzie bardzo ciężko pobić mu swój rezultat sprzed wakacji. "Lewy" w poprzedniej kampanii strzelił w niemieckiej lidze 41 bramek i pobił, zdawać by się mogło, nienaruszalny rekord Gerda Muellera. Nic jednak nie wskazuje na to, by Lewandowski miał nie walczyć o kolejny tytuł króla strzelców.



Czy piątek 13 sierpnia okaże się szczęśliwy dla kapitana reprezentacji Polski i Bayernu? A może Borussia nawiąże do swojego zwycięstwa 3-2 nad "Die Roten" ze stycznia? Przekonamy się o 20.30 - wtedy wybrzmi pierwszy gwizdek spotkania. Transmisja z meczu będzie dostępna jedynie online, poprzez platformę Viaplay .

Zdjęcie Thomas Mueller, Jamal Musiala i Robert Lewandowski / CHRISTOF STACHE / AFP

