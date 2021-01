Robert Lewandowski zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji "Złotego Buta" dla najlepszego strzelca sezonu. Polak ustępuje jedynie... Duńczykowi, Kasperowi Junkerowi (Bodo/Glimt).

"Złoty But" to nagroda dla najskuteczniejszego zawodnika europejskich rozgrywek, ciesząca się bardzo bogatą historią. Przyznawana jest od sezonu 1967/68, a jej aktualny format opiera się na "współczynniku" ligi, w której występuje strzelec, przez który mnożona jest liczba strzelonych goli. To sprawia, że nawet zawodnik bijący wszelkie rekordy w słabej lidze (o współczynniku 1) nie może mierzyć się ze snajperami tych najmocniejszych na Starym Kontynencie (o współczynniku 2), gdyż by ich pokonać, musiałby strzelić dwa razy więcej bramek.

W trwającym sezonie liderem "Złotego Buta" jest póki co... Duńczyk, Kasper Junker (Bodo/Glimt), który z dorobkiem 27 goli i przy współczynniku 1,5 może się pochwalić wynikiem 40,5 punktu. Wyprzedza on Roberta Lewandowskiego (Bayern Monachium), który dotychczas zdobył 19 goli, co przy współczynniku 2 daje mu 38 punktów. Co dla całej sprawy kluczowe, liga norweska, grająca systemem wiosna-jesień zakończyła już zmagania, więc Junker swojego dorobku nie poprawi.



