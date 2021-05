Okazuje się, że Niemcy byli znakomicie przygotowani na wyrównanie przez Roberta Lewandowskiego blisko półwiecznego rekordu Gerda Muellera. Po golu strzelonym przez Polaka w meczu z Freiburgiem oficjalny serwis Bundesligi zaprezentował balladę - skomponowaną na cześć Polaka.

Tytuł utworu nosi tytuł "Ballada o Lewan40lskim", co stanowi nawiązanie do pseudonimu, jaki nadał kapitanowi reprezentacji Polski jego klubowy kolega - Thomas Mueller. Oryginał to: LewangGOALski.

Teledysk do ballady zilustrowano natomiast kreskówką o humorystycznym zabarwieniu.



Widzimy w nim Roberta Lewandowskiego, który zagląda w szklaną kulę i dostrzega siebie w przyszłym sezonie jako autora 50 goli.

Znakomicie oddano również popłoch wśród rywali, gdy Polak ogłasza, że na profesjonalnym poziomie zamierza pograć jeszcze przynajmniej pięć lat.





Czy Robert Lewandowski pobije rekord?

W najbliższą sobotę "Lewy" stanie przed okazją pobicia rekordu Bundesligi legendarnego Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył 40 bramek. Gola numer 41. polski snajper może strzelić w domowej konfrontacji z FC Augsburg.

