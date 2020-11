- Uderzenie Roberta Lewandowskiego w tej sytuacji to klasa światowa. Niewielu graczy potrafiłoby zrobić to w ten sposób - skomentował trafienie polskiego napastnika działacz Borussii Dortmund Michael Zorc. Ostatecznie Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund 3-2, a Niemiec - choć nie ukrywał zachwytu nad trafieniem zawodnika "Die Roten" - to przyznał, że remis również byłby sprawiedliwym wynikiem.

Robert Lewandowski zdobył bardzo ważnego gola w wygranym przez Bayern Monachium ligowym klasyku z Borussią Dortmund 3-2. Atakujący "Die Roten" trafił bowiem na 2-1 i później decydującego w starciu gola dołożył Leroy Sane. Reprezentant Polski pewnie wykorzystał dośrodkowanie od Lucasa Hernandeza, wyprzedzając wcześniej Matsa Hummelsa.



- Mówiąc szczerze to nie była okazja bramkowa. Uderzenie Lewandowskiego w tej sytuacji to klasa światowa. Niewielu graczy potrafiłoby zrobić to w ten sposób. Od czasu straty tej bramki, mecz układał się w negatywnym dla nas kierunku - przyznał dyrektor sportowy Borussii Dormtund Michael Zorc, cytowany przez "Sport1.de".



- Było to bardzo dobre starcie, z wysokim poziomem intensywności na boisku. Mieliśmy również swoją szansę na wyrównanie i myślę, że remis również byłby sprawiedliwym wynikiem. Żałuję, że tego meczu nie mogło oglądać 80 tysięcy fanów - dodał.



Dla "Lewego" było to 17. trafienie w 13. meczu przeciwko swojej byłej drużynie. Jak wcześniej wyliczyli niemęccy dziennikarze, żaden piłkarz w historii Bundesligi nie zdobył takiej ilości bramek w tym samym okresie czasu co reprezentant Polski.



Jego grę docenił nie tylko działacz BVB. Według prestiżowego dziennika "Bild" Lewandowski był najlepszym piłkarzem tego spotkania i jako jedyny otrzymał notę 1, oznaczająca klasę światową.



