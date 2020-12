Bundesliga. "Marca" wybrała Roberta Lewandowskiego najlepszym piłkarzem roku

Hiszpańska "Marca" wskazała Roberta Lewandowskiego jako najlepszego zawodnika 2020 roku. W zestawieniu nie znalazł się żaden inny reprezentant Polski.

Dla "Lewego" końcówka 2020 roku to czas kolekcjonowania kolejnych, indywidualnych laurów. Po otrzymaniu przez niego nagród FIFA The Best oraz Globe Soccer Award dla najlepszego gracza roku, tym razem uhonorować postanowili go eksperci z Półwyspu Iberyjskiego.

"Marca" umieściła napastnika na pierwszym miejscu w zestawieniu stu najlepszych graczy świata. - Nie miał rywala. Jego poziom, zarówno w Bundeslidze jak i pucharach jest nie do zakwestionowania. Pokazuje, że wiek to jedynie liczba - czytamy w uzasadnieniu.



- Jego "liczby" mrożą krew w żyłach: to 55 bramek i 10 asyst w 47 oficjalnych meczach - przytaczają.



Lewandowski w zestawieniu wyprzedził kolegę z Bayernu Monachium, Joshuę Kimmicha oraz Kyliana Mbappe (PSG). Cristiano Ronaldo zajął 5. miejsce, zaś Lionel Messi zamknął pierwszą dziesiątkę.



TC



