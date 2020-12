Lothar Matthaeus podsumował dla "Sky Sports" rok 2020 w wykonaniu Bayernu Monachium. Były reprezentant Niemiec nie ma wątpliwości: to najlepsze dwanaście miesięcy w dotychczasowej historii klubu, na których cieniem kładzie się jednak brak nagrody Trenera Roku dla architekta sukcesu - Hansiego Flicka.

Drużyna Roberta Lewandowskiego zakończyła sezon 2019/2020 z mistrzostwem kraju, Pucharem i Superpucharem Niemiec oraz triumfem w Lidze Mistrzów i Superpucharze Europy. Kapitalna w jej wykonaniu była także pierwsza połowa sezonu 2020/2021, w której nie zwalnia ona tempa, pozostając w grze o wszystkie trofea.

- To był najlepszy rok w 120-letniej historii klubu. To, co osiągnęła drużyna stawia w cieniu wielki zespół z lat 70. ubiegłego wieku czy szczytowy okres Juppa Heynckesa - ocenił Lothar Matthaeus, którego zdaniem kluczem do sukcesu było zatrudnienie Hansiego Flicka.



- Żaden trener w Bundeslidze nie miał takiego wpływu na zespół. Zadziwiające jest, że udało mu się tak odmienić ekipę w ciągu zaledwie jednego roku - dodawał, podkreślając, że brak tytułu Trenera Roku dla Niemca jest małym skandalem.



- Jestem poirytowany, że nie otrzymał nagrody. Pięć trofeów i wspaniały styl jego zespołu sprawiają, że zasłużył na wyróżnienie tak samo, jak Robert Lewandowski - podsumował.



