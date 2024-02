Brzmi wręcz niebywale, to byłby hit. Zaskakujące wieści o Lewandowskim i spółce

W środę FC Barcelona zremisowała w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z SSC Napoli, więc będzie musiała mocno powalczyć o awans do ćwierćfinału w rewanżu przed własną publicznością. Tymczasem hiszpańskie media wybiegają już z prognozami zdecydowanie dalej. Znany dziennik "As" poprosił sztuczną inteligencję o wytypowanie tegorocznego triumfatora rozgrywek Champions League. Wybór padł na... drużynę Roberta Lewandowskiego, która w przeprowadzonej analizie pokonała piekielnie trudną drogę do końcowego zwycięstwa.