Brzmi jak żart. Takie podatki płaci Robert Lewandowski. Prawda ujrzała światło dzienne

Podatki potrafią być prawdziwym utrapieniem dla sportowców. Swego czasu boleśnie przekonał się o tym, chociażby Leo Messi. Argentyńczyk starał się na tyle "kreatywnie" rozliczać z zarobków, że został skazany w związku z aferą finansową. Miał on narazić skarb państwa na wielomilionowe straty.

Nie ma co ukrywać - największe gwiazdy piłki nożnej zobligowane są do opłacania gigantycznych podatków, co tyczy się również Roberta Lewandowskiego. Kwota wręcz szokuje.

Lewandowski płaci ogromne podatki. Kwota szokuje

Z informacji medialnych wynika, że Robert Lewandowski wybrał status nierezydenta w Hiszpanii. Oznacza to, że główny ośrodek jego interesów życiowych pozostaje w Polsce. W Hiszpanii, gdzie mieszka wraz z rodziną od kilku lat, ma odprowadzać podatek dochodowy od zarobków osiąganych w FC Barcelona. Szacuje się, że hiszpański fiskus pochłania około 50% jego wynagrodzenia klubowego. A według portalu Capology "Lewy" ma w umowie zagwarantowane zarobki rzędu 37,5 mln euro brutto rocznie. Oznaczałoby to, że samego podatku od pensji w "Dumie Katalonii" płaci około 18,75 miliona.

Co ciekawe, to właśnie kwestie podatkowe miały dodatkowo opóźnić ogłoszenie jego transferu w lipcu 2022 roku. Jak podawały katalońskie media, dzień przed planowanym podpisaniem umowy, napastnik miał dowiedzieć się o istnieniu lokalnego podatku obowiązującego w Katalonii. Jest to dodatkowe obciążenie w wysokości 2,5% majątku, które nie było uwzględnione pierwotnie w ustaleniach finansowych. Konieczność renegocjacji, kto weźmie je na siebie, przesunęła oficjalne ogłoszenie operacji o jeden dzień. W związku z tym Lewandowski zdecydował się rozliczać większość podatków w Polsce.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę progi podatkowe obowiązujące w różnych krajach, to Lewandowski korzystniej z zarobków w swoim klubie rozliczałby się nawet w Polsce. Przecież najwyższy próg podatkowy w naszym kraju wynosi 32 proc. plus 4 proc. podatku solidarnościowego albo podatek liniowy 19 proc. Oczywiście należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która obciąża przychody z pracy niemal w taki sam sposób jak podatki, ale przy rozsądnym podejściu do tematu można wszystko dobrze poukładać - komentowała w 2022 roku w rozmowie z redakcją "Przegląd Sportowy Onet" specjalistka od międzynarodowego prawa podatkowego dr Anna Maria Panasiuk z kancelarii Panasiuk and Partners.

Tyle wynosi majątek Lewandowskich. Nie tylko piłka nożna

Trudno oszacować, jak wielki jest majątek Lewandowskiego i jakie w związku z tym odprowadza podatki związane ze swoją działalnością "pozaboiskową". Według rankingu "Wprost" z czerwca 2025 r., majątek Anny i Roberta Lewandowskich wynosi 723 miliony złotych. Są to jednak jedynie szacunki.

Poza grą w piłkę reprezentant Polski ma już kilka biznesów. Jednym z nich jest m.in. restauracja Nine's, która znajduję się na terenie Browarów Warszawskich. Do tego 37-latek ma udziały w kilku firmach i spółkach. Wśród nich znajduje się RL Management czy LS Investments. Do tego dochodzą własne biznesy. W 2024 roku małżeństwo Lewandowskich wystartowało z marką - Levann, która zajmuję się suplementami diety, a także produktami spożywczymi.

Chociaż wiele konkretnych danych nie jest dostępnych, już sam podatek, jaki płaci Lewandowski z tytułu wynagrodzenia za grę w Barcelonie, szokuje. A kwota ta jest o wiele większa, gdy dodamy do niej opłaty związanie z jego działalnością pozaboiskową.

