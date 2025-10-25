Brzmi jak żart. Takie podatki płaci Robert Lewandowski. Prawda ujrzała światło dzienne
Mówi się, że w życiu pewne są dwie rzeczy - śmierć i podatki. Chociaż czasem o tym zapominamy, tyczy się to również gwiazd, czy wybitnych sportowców. Ci najczęściej zmuszeni są do płacenia podatków niewyobrażalnie wręcz większych, od "zwykłych ludzi" pracujących na etacie. Kwota, jaką odprowadzać musi Robert Lewandowski, wręcz szokuje. Oto jakie podatki płaci snajper FC Barcelona.
Podatki potrafią być prawdziwym utrapieniem dla sportowców. Swego czasu boleśnie przekonał się o tym, chociażby Leo Messi. Argentyńczyk starał się na tyle "kreatywnie" rozliczać z zarobków, że został skazany w związku z aferą finansową. Miał on narazić skarb państwa na wielomilionowe straty.
Nie ma co ukrywać - największe gwiazdy piłki nożnej zobligowane są do opłacania gigantycznych podatków, co tyczy się również Roberta Lewandowskiego. Kwota wręcz szokuje.
Lewandowski płaci ogromne podatki. Kwota szokuje
Z informacji medialnych wynika, że Robert Lewandowski wybrał status nierezydenta w Hiszpanii. Oznacza to, że główny ośrodek jego interesów życiowych pozostaje w Polsce. W Hiszpanii, gdzie mieszka wraz z rodziną od kilku lat, ma odprowadzać podatek dochodowy od zarobków osiąganych w FC Barcelona. Szacuje się, że hiszpański fiskus pochłania około 50% jego wynagrodzenia klubowego. A według portalu Capology "Lewy" ma w umowie zagwarantowane zarobki rzędu 37,5 mln euro brutto rocznie. Oznaczałoby to, że samego podatku od pensji w "Dumie Katalonii" płaci około 18,75 miliona.
Co ciekawe, to właśnie kwestie podatkowe miały dodatkowo opóźnić ogłoszenie jego transferu w lipcu 2022 roku. Jak podawały katalońskie media, dzień przed planowanym podpisaniem umowy, napastnik miał dowiedzieć się o istnieniu lokalnego podatku obowiązującego w Katalonii. Jest to dodatkowe obciążenie w wysokości 2,5% majątku, które nie było uwzględnione pierwotnie w ustaleniach finansowych. Konieczność renegocjacji, kto weźmie je na siebie, przesunęła oficjalne ogłoszenie operacji o jeden dzień. W związku z tym Lewandowski zdecydował się rozliczać większość podatków w Polsce.
- Jeśli weźmiemy pod uwagę progi podatkowe obowiązujące w różnych krajach, to Lewandowski korzystniej z zarobków w swoim klubie rozliczałby się nawet w Polsce. Przecież najwyższy próg podatkowy w naszym kraju wynosi 32 proc. plus 4 proc. podatku solidarnościowego albo podatek liniowy 19 proc. Oczywiście należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która obciąża przychody z pracy niemal w taki sam sposób jak podatki, ale przy rozsądnym podejściu do tematu można wszystko dobrze poukładać - komentowała w 2022 roku w rozmowie z redakcją "Przegląd Sportowy Onet" specjalistka od międzynarodowego prawa podatkowego dr Anna Maria Panasiuk z kancelarii Panasiuk and Partners.
Tyle wynosi majątek Lewandowskich. Nie tylko piłka nożna
Trudno oszacować, jak wielki jest majątek Lewandowskiego i jakie w związku z tym odprowadza podatki związane ze swoją działalnością "pozaboiskową". Według rankingu "Wprost" z czerwca 2025 r., majątek Anny i Roberta Lewandowskich wynosi 723 miliony złotych. Są to jednak jedynie szacunki.
Poza grą w piłkę reprezentant Polski ma już kilka biznesów. Jednym z nich jest m.in. restauracja Nine's, która znajduję się na terenie Browarów Warszawskich. Do tego 37-latek ma udziały w kilku firmach i spółkach. Wśród nich znajduje się RL Management czy LS Investments. Do tego dochodzą własne biznesy. W 2024 roku małżeństwo Lewandowskich wystartowało z marką - Levann, która zajmuję się suplementami diety, a także produktami spożywczymi.
Chociaż wiele konkretnych danych nie jest dostępnych, już sam podatek, jaki płaci Lewandowski z tytułu wynagrodzenia za grę w Barcelonie, szokuje. A kwota ta jest o wiele większa, gdy dodamy do niej opłaty związanie z jego działalnością pozaboiskową.