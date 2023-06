Co na to wszystko "Lewy"? Przyznał, że nowa inicjatywa "Peszkina" obiła mu się o uszy, ale jeszcze nie zna szczegółów. "Słyszałem o tym, ale nie rozmawiałem ze Sławkiem na ten temat. Nie znam żadnych detali, więc trudno mi się wypowiedzieć. Ale myślę, że zadzwonię do niego i spytam się, o co w tym chodzi i jak to wygląda" - komentował w rozmowie z TVP Sport.