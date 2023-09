Reprezentacja Polski ma za sobą fatalny rok. W styczniu nowym selekcjonerem został Fernando Santos , który dzięki swojemu doświadczeniu miał zaprowadzić w kadrze nowe porządki i przywrócić ją na właściwe tory. Jego misja zakończyła się jednak totalną klęską i we wrześniu został on zwolniony przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. Miejsce Portugalczyka zajął Michał Probierz .

Nominacja 51-latka na to stanowisko wywołała duże kontrowersje. Część kibiców zarzuca nowemu selekcjonerowi, że nie potrafi on rozwijać piłkarzy, a w Ekstraklasie prezentował futbol toporny, oparty na ogromnej liczbie dośrodkowań. Atmosfera wokół byłego szkoleniowca Cracovii i Jagiellonii Białystok podobna jest do tej, która towarzyszyła kadencji Jerzego Brzęczka.