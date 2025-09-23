Partner merytoryczny: Eleven Sports

Brzęczek przemówił po gali Złotej Piłki. Wprost o Lewandowskim

Robert Lewandowski po tegorocznej gali Złotej Piłki z pewnością nie ma powodów do radości. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelona w prestiżowym plebiscycie zajął dopiero 17. miejsce. Wynik polskiego snajpera w programie "Gol" na antenie TVP Sport postanowił skomentować Jerzy Brzęczek. Były selekcjoner reprezentacji Polski, a obecnie trener kadry U-21 nie gryzł się w język.

Jerzy Brzęczek skomentował wyniki Złotej Piłki i odległe miejsce Roberta Lewandowskiego w plebiscycie
AFP

Robert Lewandowski od lat znajduje się w gronie najlepszych piłkarzy świata, ale Złota Piłka wciąż pozostaje niespełnionym marzeniem. Najbliżej triumfu był w 2021 roku, gdy uplasował się na drugim miejscu, tuż za Leo Messim. Jeszcze większym rozczarowaniem dla polskich kibiców pozostaje rok 2020 - wtedy "Lewy" sięgnął po wszystkie możliwe klubowe trofea z Bayernem Monachium, bijąc przy tym kolejne rekordy strzeleckie. Niestety, z powodu pandemii COVID-19 i przerwy w rozgrywkach, magazyn "France Football" zdecydował się nie przyznawać nagrody. W efekcie Polak został pozbawiony szansy na historyczny sukces, który w opinii większości obserwatorów należał mu się, jak nikomu innemu.

I w tym roku Polak nie mógł liczyć na to wyróżnienie. W prestiżowym plebiscycie zajął dopiero 17. miejsce, a po nagrodę sięgnął ostatecznie jego dawny kolega z Barcelony i obecny gwiazdor Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele.

Robert Lewandowski znów bez Złotej Piłki. Jerzy Brzęczek zabrał głos

W sprawie tegorocznej gali Złotej Piłki i rozczarowującego wyniku Roberta Lewandowskiego głos zabrał teraz Jerzy Brzęczek. Były selekcjoner reprezentacji Polski i obecny trener kadry U-21 nie krył rozczarowania tym rozstrzygnięciem.

"Robert zasłużył na to, aby być w pierwszej dziesiątce. W mojej ocenie tego, jak się prezentował oraz jak grała Barcelona i jakie tytuły zdobyła, jego miejsce powinno być zdecydowanie wyższe" - podkreślił w programie "Gol" na antenie TVP Sport. "W tego typu głosowaniach są pewne kryteria, ale każdy dziennikarz patrzy na nie inaczej. Choć istnieją odgórne wytyczne, to w praktyce brakuje pełnej obiektywności. A przecież w piłce najważniejsze są bramki, bo to one dają zwycięstwa i tytuły. W moim odczuciu Robert zasłużył co najmniej na pierwszą dziesiątkę" - zaznaczył.

Na osłodę Lewandowski ma w swojej kolekcji dwie nagrody FIFA The Best, zdobyte w 2020 i 2021 roku. Jednak to właśnie Złota Piłka pozostaje symbolem absolutnego szczytu indywidualnych osiągnięć w futbolu.

Jerzy Brzęczek
Jerzy Brzęczek
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

