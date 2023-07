Brutalny fakt dla Lewandowskiego. Hiszpanie ogłosili to tuż po meczu

FC Barcelona - Real Madryt. Robert Lewandowski bez gola, za to z fatalną notą

Nie był to - delikatnie mówiąc - najlepszy mecz dla Roberta Lewandowskiego, który długimi fragmentami nie uczestniczył w grze, a jeśli już był przy piłce, to głównie z dala od pola karnego Realu Madryt. Zdarzało się nawet, że reprezentant Polski namawiał swoich kolegów, by dośrodkowali do niego piłkę w "szesnastkę" zamiast szukać bardziej wyrafinowanych środków, lecz koniec końców nie miał zbyt dobrych okazji do tego, by błysnąć swoim instynktem strzeleckim.