Real Madryt jest już bardzo blisko odzyskania mistrzostwa Hiszpanii po sezonie przerwy. Rok temu tytuł powędrował do Barcelony, ale tym razem "Duma Katalonii" prawdopodobnie wypisała się z wyścigu o trofeum. Gdyby wygrała na Estadio Santiago Bernabeu, zniwelowałaby stratę do "Królewskich" do pięciu punktów i przy grze stołecznej drużyny na dwóch frontach (nadchodzi półfinał Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium) mogłaby liczyć na sensacyjny zwrot w samej końcówce. W niedzielny wieczór pogrzebała jednak swoje szanse i po porażce 2:3 traci aż jedenaście oczek.

Reklama