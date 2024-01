Brutalna wiadomość, Lewandowski odarty ze złudzeń. Nie mieli litości dla Polaka

FC Barcelona awansowała w niedzielę do 1/8 finału Pucharu Króla , lecz jej kibice nie mogli być w pełni zadowoleni. Bo choć podopieczni trenera Xaviego Hernandeza strzelili trzy gole, sami pozwolili czwartoligowej ekipie dwukrotnie trafić do siatki, co nie przynosi im chwały.