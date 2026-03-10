Mecz Newcastle United - FC Barcelona zakończył się wynikiem 1:1. Gola na wagę remisu z rzutu karnego zdobył Lamine Yamal. Stało się to już w doliczonym czasie meczu.

FC Barcelona może być więc zadowolona z wyniku wywiezionego z St James' Park. Gospodarze w tym spotkaniu narzucili niesamowitą intensywność i zdecydowanie nie wyglądali jak drużyna z dolnej połowy tabeli Premier League.

Kolejny trudny mecz Lewandowskiego. Polski napastnik przepadł w Anglii. Kolega miał do niego pretensje

Robert Lewandowski może być zadowolony z wyniku drużyny, który przed rewanżem daje Barcelonie dużą szansę na awans, ale nie ze swojego występu. Polski napastnik został całkowicie odcięty od gry. Dobrą okazję miał dopiero w drugiej połowie, ale zmarnował niezłe podanie w pole karne od Raphinhi.

Katalońskie "Mundo Deportivo" określiło go jako "Nieistotny".

- Lewandowski - Odcięty. Ten mecz nie okazał się odpowiedni dla jego cech. Nieistotny - ocenia Xavier Munoz z "Mundo Deportivo".

Kataloński "Sport" natomiast wypomina Lewandowskiemu sytuację, w której pretensje miał do niego jeden z jego kolegów.

- Pedri był niezadowolony i krytykował Lewandowskiego. (...) Musiał naciskać i kryć w obronie: niejednokrotnie pomagał Cancelo w walce z Elangą. Nawet wyrzucał Lewandowskiemu, że nie był bardziej solidarny w pomocy - pisze German Bona ze "Sportu".

Robert Lewandowski w meczu z Newcastle United nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę strzeżoną przez Aarona Ramsdale'a. Jego współczynnik goli oczekiwanych dobił do 0.19. Polak wygrał tylko 4 na 13 pojedynków z zawodnikami "Srok".

Nie da się ukryć, że nie był to najlepszy występ Polaka. I to nie pierwszy z rzędu. W tym momencie jednym z największych atutów Polaka jest fakt, że jego rywalem o miejsce w składzie jest Ferran Torres, czyli zawodnik, być może, broniący się suchymi liczbami wykręconymi w poprzedniej części sezonu, ale w tym momencie prezentujący formę absolutnie fatalną.

Robert Lewandowski PAUL ELLIS AFP

Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego po meczu Real Sociedad - FC Barcelona ANDER GILLENEA AFP

Robert Lewandowski Javier Garcia/Shutterstock East News

Ostatnie przygotowania Realu Madryt przed starciem z Manchesterem City w LM. WIDEO associated press © 2026 Associated Press