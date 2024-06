Brutalna prawda o Lewandowskim. Koniec lamentu przed meczem z Holandią

Robert Lewandowski nie weźmie udziału w niedzielnym meczu z Holandią w finałach Euro 2024. Pod znakiem zapytania stoi również jego występ w kolejnych spotkaniach grupowych. Cios dla reprezentacji Polski? Zdania w tym temacie są mocno podzielone. - Gdyby go zabrakło kilka lat wstecz, jęczelibyśmy, a flagi narodowe byłyby opuszczone do połowy masztu - twierdzi Radosław Kałużny w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". I dodaje otwarcie, że obecnie absencja kapitana kadry nie jest stratą nie do powetowania.