Krytyki nie uniknął także Robert Lewandowski. Trzeba go pochwalić za to, że - w przeciwieństwie ro Raphinhi - zachował zimną krew i mimo brutalności piłkarzy Getafe nie dał się sprowokować. Poza tym niewiele dał jednak swojej drużynie. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" wytknęli mu po meczu, że rzadko uczestniczył w grze i nie miał okazji do strzelenia gola. Swoje trzy grosze dodali także eksperci z "Mundo Deportivo".