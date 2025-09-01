Partner merytoryczny: Eleven Sports

Brutalna decyzja ws. Lewandowskiego, poruszenie w Hiszpanii. Flick się nie wahał

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski, choć już w pełni zdrowy, rozpoczął kolejne spotkanie w barwach Barcelony na ławce rezerwowych. Mimo tego, że "Duma Katalonii" rozgrywała bardzo słaby mecz, a wynik nie był korzystny (1:1), Polak na placu boju zameldował się dopiero w 78. minucie. Nie odwrócił niestety losów rywalizacji, a mistrzowie Hiszpanii zgubili pierwsze punkty w sezonie. Na murawie wiele czasu nie spędził, co nie przeszkadzało jednak hiszpańskim mediom wysnuć kilku smutnych wniosków.

Decyzją Hansiego Flicka Robert Lewandowski rozpoczął na ławce mecz z Levante w 2. kolejce La Liga, co było jednak w pełni zrozumiałe. Tuż przed spotkaniem otrzymał zielone światło do gry po urazie, a trener nie chciał ryzykować zdrowiem 37-latka. W następnej serii gier jednak "Lewy" również musiał pogodzić się z rolą rezerwowego.

Niespodzianka pod Madrytem. FC Barcelona zgubiła punkty z Rayo

FC Barcelona mocno męczyła się na wyjeździe z Rayo Vallecano i choć od 40. minuty prowadziła po bramce Lamine'a Yamala z rzutu karnego, wyniku nie dowiozła. Gospodarze wyrównali w 67. minucie, a gdyby nie heroiczna postawa Joana Garcii, to mogli, a może nawet powinni byli to spotkanie wygrać.

    Flick musiał widzieć, że gra się nie układa, a Raphinha i Ferran Torres nie mają najlepszego dnia. Mimo to zdecydował się na posłanie na murawę Lewandowskiego dopiero w 78. minucie. Polak nie miał wiele czasu ani okazji, żeby wpłynąć na losy meczu, który zakończył się podziałem punktów.

    Hiszpanie tak podsumowali Lewandowskiego. Niemal jednogłośny werdykt

    Kiepsko wyglądała współpraca 37-latka z Marcusem Rashfordem, który zdecydowanie potrzebuje jeszcze czasu na aklimatyzację. Mimo że "Lewy" rozegrał tylko około 17 minut, licząc czas doliczony, hiszpańscy dziennikarze przedstawili kilka ciekawych wniosków.

    Flick zdecydował się zdjąć z boiska Balde, słabsze ogniwo Barcelony i wprowadzić Lewandowskiego. Zmiany również nie przyniosły rezultatu, a na bramkę Batalli nie oddano już ani jednego strzału.
    zauważają dość brutalnie dziennikarze "El Pais"

    "Ferran Torres rozpoczął mecz jako wybraniec Hansiego Flicka na środku ataku, chociaż Robert Lewandowski był dostępny i w pełni zdrowy" - podkreślają autorzy treści na platformie "20minutos.es".

    Wyjątkowo zmianę Lewandowskiego ocenili żurnaliści z redakcji "SPORT". Przyznano mu ocenę "5" w skali 1-10.

    "Wstrętny. Po raz kolejny w roli zmiennika wszedł na boisko, aby pomóc odwrócić losy skomplikowanego meczu"

    W podobnym tonie pisało o Lewandowskim także "Mundo Deportivo". Hiszpanie odnotowali, że Polak znów został posadzony na ławce, co staje się dość symptomatyczne. W opinii wielu ekspertów szkoleniowiec woli korzystać z bardziej mobilnego napastnika w postaci Torresa, który jednak nie gwarantuje regularności. Dobitnie pokazało to spotkanie z Rayo, gdzie zmarnował jedną świetną okazję bramkową.

    Całe spotkanie na ławce przesiedział Wojciech Szczęsny, choć w jego przypadku możemy paradoksalnie mówić o poprawie sytuacji. W końcu nie było go nawet w kadrze meczowej na starcia z Mallorką, czy Levante. Nie był wówczas wciąż zarejestrowany.

