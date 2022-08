Bramka Lewandowskiego stała się hitem! Błysk geniuszu i mocne wejście

To, co rzuca się w oczy to fakt, że pod tym względem Robert Lewandowski znacznie lepiej spisywał się na swojej ziemi, niż na obczyźnie. Fani Lecha Poznań - i nie tylko - chyba nigdy nie zapomną bramki, jaką "Lewy" zdobył w swoim debiutanckim meczu w Ekstraklasie. Był ósmy sierpnia 2008 roku. Zapis daty najeżony był "ósemkami", a to numer, jaki w Lechy Poznań nosił na plecach Robert Lewandowski.

Młody napastnik z przytupem wszedł do Ekstraklasy i w 67. minucie meczu GKS-em Katowice pokazał przebłysk swojego geniuszu, finalizując piętą celne dośrodkowanie Tomasza Bandrowskiego z prawej flanki. Gol Roberta Lewandowskiego dał Lechowi prowadzenie 2:1, lecz ostatecznie górą był GKS, wygrywając 3:2.

Robert Lewandowski cieszył się z gola także w debiucie w reprezentacji Polski, gdy "Biało-Czerwoni" mierzyli się w el. MŚ z San Marino. Na znalezienie drogi do bramki "Lewy" potrzebował tylko ośmiu minut, lecz sam mecz nie był spektaklem w wykonaniu naszej kadry. Zwycięstwo tylko - biorąc pod uwagę klasę rywala - 2:0 nie wystawiło Polakom najlepszej laurki.

FC Barcelona - Rayo Vallecano. Robert Lewandowski czeka na debiut w La Liga

W swoich debiutach w Bundeslidze w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium Robert Lewandowski nie zdołał błysnąć skutecznością. Pierwszy mecz ligowy w BVB "Lewy" rozegrał w przeciwko Bayerowi Leverkusen. Na murawie pojawił się w 63. minucie, zastępując Sebastiana Kehla. 27 minut nie wystarczyło, by strzelić gola, na którego Robert Lewandowski czekał do czwartej kolejki - starcia z Schalke 04.

Nieco szybciej, bo w drugiej serii gier Bundesligi, Robert Lewandowski trafił do siatki w premierowym sezonie w Bayernie Monachium. 30 sierpnia 2014 roku pokonał bramkarza... Schalke 04! Tydzień wcześniej zanotował "tylko" asystę w starciu z Wolfsburgiem.

Teraz czas na debiut Roberta Lewandowskiego w La Liga przy wypełnionym po brzegi Camp Nou. Drużyna FC Barcelona liczy na udane otwarcie sezonu, bowiem na przeciw stanie ekipa Rayo Vallecano. To dobry rywal dla "Lewego" i całej drużyny, by postarać się o solidną zdobycz bramkową na starcie nowej kampanii.