Bramka Lewandowskiego nominowana do gola roku. Co za trafienie!

Kapitule UEFA spodobało się trafienie Polaka z wyjazdowej potyczki z Dynamem Kijów w 5. kolejce fazy grupowej. W 14. minucie Lewandowski dopadł do odbitej piłki i przewrotką wpakował ją do siatki. Drugą bramkę dla Bawarczyków zdobył wówczas Kingsley Coman, a odpowiedział Denys Harmasz i Bayern wygrał 2-1.

Bramka Polaka wyglądała tak:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dynamo Kijów - Bayern Monachium. Robert Lewandowski, gol z przewrotki na 0-1. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Ten gol znalazł się wśród 10 najładniejszych trafień tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wyboru dokonała kapituła UEFA, ale teraz wszystko jest już w rękach kibiców. To właśnie oni głosują na bramkę, która najbardziej przypadła im do gustu, a można to zrobić TUTAJ .

Konkurencję Polak ma sporą, a poniżej wszyscy nominowani:

1. Karim Benzema (Chelsea - Real Madryt 1-3)

2. Robert Lewandowski(Dynamo Kijów Bayern Monachium 1-2)

3. Alex Telles (Manchester United Villarreal 2-1)

4. Vinicius Junior (Szachtar Donieck - Real Madryt 0-5)

5. Lionel Messi (PSG - Manchester City 2-0)

6. Sebastien Thill (Real Madryt Sheriff Tyraspol 1-2)

7. Rodrygo (Real Madryt Chelsea 2-3)

8. Thiago Alcantara (Liverpool - Porto 2-0)

9. Kylian Mbappe (PSG - Real Madryt 1-0)

10. Marco Asensio (Real Madryt - Inter Mediolan 2-0)

Przypomnijmy, że w tym sezonie Lewandowski długo był najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów, ale zatrzymał się na 13 trafieniach. Być może jego wynik byłby lepszy, ale Bayern Monachium niespodziewanie odpadł już w ćwierćfinale z Villarrealem. W końcówce w klasyfikacji strzelców Polaka wyprzedził jednak Karim Benzema, który zdobył 15 bramek, z czego trzy w półfinałowym dwumeczu z Manchesterem City.

Polak i Francuz idą za to łeb w łeb w klasyfikacji strzelców wszechczasów Ligi Mistrzów . Wspólnie zajmują trzecie miejsce z 86 bramkami. Na czele tego zestawienia jest Cristiano Ronaldo (140 goli), a drugie miejsce zajmuje Lionel Messi (125).

Bayern. Co dalej z Robertem Lewandowskim?

Wiele wskazuje na to, że kolejnych bramek Polak nie będzie już zdobywał dla Bayernu, ponieważ zdecydował się opuścić klub. Tyle tylko, że ma jeszcze kontrakt ważny przez rok, a niektóre niemieckie media apelują , by Bayern w tej sprawie się nie uginał.

PJ